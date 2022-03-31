Два кировских разбойника напали на старушку в её квартире

Кировская полиция раскрыла ограбление 86-летней пенсионерки.

Как выяснилось, потерпевшая сама открыла дверь двум мужчинам 42 и 39 лет, поскольку с одним из них была знакома. И получила удар стеклянной бутылкой по голове. Незваные гости прошли в квартиру, забрали с собой планшетный компьютер, ноутбук, сотовый телефон, 19000 рублей наличными и ушли.

На удачу, вскоре к пожилой женщине пришла сиделка. Увидела её с травмой и вызвала полицию. Стражи правопорядка выяснили личности подозреваемых в нападении, задержали. Они признались, что похищенное уже продали, а деньги поделили.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту разбоя с незаконным проникновением в жилище. Задержанные могут скоро стать арестованными.