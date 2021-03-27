Крупные инвестпроекты реализуются в ТОСЭР «Белая Холуница»

Представители министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области ознакомились с реализацией инвестиционных проектов в ТОСЭР «Белая Холуница».

Два из них («Строительство завода по производству пеллет» и «Строительство цеха по производству древесной муки») претворяет в жизнь ООО «ДОК», один из ведущих резидентов. Весь производственный цикл (начиная с заготовки древесины, завершая конечным продуктом) сосредоточен в одном месте. Это даёт возможность контролировать каждый этап производства. «ДОК» является ярким примером безотходного производства, где применяются современные технологии и оборудование.

Еще один инвестиционный проект реализует ООО «Белохолуницкие конвейеры». Оно занимается проектированием и выпуском оборудования, постоянно совершенствуя качество и ассортимент продукции. В планах — открытие литейного производства и производства по обработке металлов.

Справка:

В Кировской области две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – в границах городского округа Вятские Поляны и Белохолуницкого городского поселения. Статусом резидента обладают семь юридических лиц. Они создали свыше 800 новых рабочих мест и инвестировали порядка 250 млн рублей.

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