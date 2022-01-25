Два школьных музея области стали призерами всероссийского конкурса

На конференции регионального отделения партии «Единая Россия» наградили победителей всероссийского конкурса следопытских работ «Неизвестный солдат».

Он проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Участники — поисковые отряды школьных музеев.

Конкурс посвящен восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

По словам губернатора Игоря Васильева, проект имеет особое значение для региона, ведь именно наш земляк Григорий Булатов водрузил знамя Победы на Рейхстаге, и его подвиг поставил точку в войне.

«Такие проекты, как «Историческая память», несут в себе общечеловеческие ценности. Я горд, что в Кировской области большое число учебных заведений имеют свои музеи, и не просто обеспечивают сохранность экспонатов, но и пополняют их, участвуют в поисковых экспедициях, изучают исторические материалы, работают с архивами», — сказал Игорь Васильев.

Поисковая группа исторического музея школы с углубленным изучением отдельных предметов пос. Фалёнки победила в номинации «Лучшая следопытская работа сельского школьного музея», получив сертификат на 500 тыс. руб.

Группа «Поиск» музея кировской школы №32 заняла 3 место в номинации «Лучшая следопытская работа городского школьного музея» и получила сертификат на 200 тыс. руб.