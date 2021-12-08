Две столкнувшиеся фуры перекрыли дорогу на Слободской

По дороге на Слободской столкнулись 2 большегруза. Фуры полностью перекрыли проезд.

Фото с места происшествия появились в группе «Общественная приемная «Мой город – Киров». Судя по снимкам, тяжелые машины занесло на заснеженной трассе. Один большегруз ушел в кювет. О пострадавших не сообщается, однако как минимум одна фура сильно повреждена.

– В Слободской ближайшие часы не стоит ездить, пробка самая большая в области, — сообщают автолюбители.

Сильный снегопад, накрывший Киров 8 декабря, спровоцировал не только огромные пробки, но и массовые ДТП. Так, на новом мосту столкнулись сразу несколько машин. После моста произошла еще одна авария. Об этом сообщается в группе «Местоположение ДПС — Киров «МДПС».

Ранее на улице Воровского столкнулись 2 рейсовых автобуса. В аварии пострадали 3 пассажира.

Фото: vk.com/goodkirov, vk.com/kirovdps