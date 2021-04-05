Две реки в Кировской области очистились ото льда

К 5 апреля в Кировской области сошел лед на двух реках – на Уржумке (Уржумский район) и Святице (Унинский и Фаленский районы).

Также началось таяние льда на реке Вое (Богородский и Нолинский районы). Об этом сообщили в кировском центре по гидрометеорологии.

На большинстве рек наблюдается небольшой подъем уровня воды – от 1 до 23 сантиметров, только на Уржумке – 80. Тем не менее по-прежнему сохраняется «зимний режим»: лед стоит, лишь в отдельных местах появились полыньи и промоины.

По поручению губернатора Игоря Васильева в области продолжаются проверки готовности муниципалитетов к половодью. Следующие на очереди – Белохолуницкий и Нолинский районы, а также областной центр.

Ранее мы писали, что половодье в Кировской области может начаться раньше обещанного. Об этом говорят народные приметы и многолетние наблюдения.