Две трети жителей моногородов России довольны состоянием городской среды

Третья часть жителей российских моногородов довольны жизнью и не собираются покидать свое место жительства, а две трети положительно отзываются о состоянии городской среды. Об этом стало известно по итогам опроса о состоянии городской среды в моногородах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Опрос проводился в онлайн-формате. В блоке «Жилье и городская среда» специалисты оценили состояние городской инфраструктуры в населенных пунктах, где действует только одно градообразующее предприятие. Куратор опроса депутат Госдумы Альфия Когогина рассказала, что на вопросы ответили более 26 тысяч человек из 20 моногородов России.

Как отметил автор исследования Александр Холоднов, в настоящее время российские моногорода теряют жителей. В итоге затраты на содержание жилья, коммуникаций и дорог возрастают.

— Территория теряет ресурсы, а инфраструктура деградирует, — сказал он.

Опрос еще не завершен, однако делать предварительные выводы уже можно. Согласно промежуточным результатам, 62 процента опрошенных вполне довольны состоянием городской среды, 41 процент жителей удовлетворены состоянием придомовых территорий, а 43 процента положительно оценивают и коммуникации.

Среди ключевых проблем моногородов опрошенные называют изношенность жилья, высокие тарифы ЖКХ, плохое содержание парков и «убитые» дороги. Как комментирует член Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при Госдуме РФ Дмитрий Землянский, это вполне логичное положение дел. У муниципальных бюджетов зачастую не хватает средств на серьезные проекты по благоустройству,. Федеральную поддержку при этом выделяют не всем, сказал он.

Однако, по словам Землянского, большинство проблем городской среды в моногородах решается на средства национальных проектов. При этом он подчеркнул, что проблемы с жильем волнуют жителей гораздо больше.

В качестве варианта решения проблем авторы опроса предлагают применить принцип «умного сжатия». Согласно данному методу, плотность сооружений на выбранной территории увеличивается, и затраты на инфраструктуру снижаются.

Когда опрос завершится, по его результатам будут составлены рекомендации для федеральных властей по части выбора приоритетов при реализации нацпроектов, говорит Альфия Когогина.

Отметим, что на сегодня в Кировской области насчитывается 11 моногородов. Один из них хотят благоустроить казанские архитекторы.