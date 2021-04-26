Движение по улице Лесозаводской перекроют из-за паводка

На 26 апреля вода в реке Вятке в черте Кирова поднялась до 362 сантиметров над уровнем нулевого поста. За сутки она прибыла на 12 см.

В городе фиксируются первые подтопления территорий. Так, весенние воды затопили проезжую часть на улице Лесозаводской от Трифонова монастыря до микрорайона КМДК. В настоящее время движение по дороге закрыто. До конца дня 26 апреля там будут выставлены знаки, запрещающие проезд.

Также рост уровня продолжается в Заречном парке и в поселке Широковском. К домам вода пока что не подошла.

Напомним, что пик половодья в этом году ожидается в мае, при этом уровень воды будет средним.