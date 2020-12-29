Движение в Кирове парализовала огромная пробка

На улице Воровского внезапно сломался светофор.

Часть города встала в огромной пробке. С 14 часов стоят улицы Производственная, Воровского, Попова, Сурикова. Причина — на перекрестке Воровского и Попова сломался светофор.

Это оживлённый участок. Здесь постоянно идёт большой поток машин. Внезапно переставший работать дорожный регулировщик в мгновение парализовал всё движение.

Пробка растянулась до улицы Производственной. В заторе стоят автомобили, общественный транспорт. На сервисе «Яндекс. Пробки» это место обозначено не просто красной линией, а бордовой. Это говорит о настоящем транспортном коллапсе.

Автомобилисты в шоке. Они не могут объехать затор по второстепенным улицам. По словам водителей, движение стоит и там.

Сейчас на перекрёсток прибыли рабочие. Они занимаются ремонтом светофора. Работают и сотрудники ГИБДД. Они пытаются регулировать движение. Автомобилистам следует выбирать для движения другие маршруты и на время отказаться от проезда по улице Воровского.

Фото: kirovpravda.ru, yandex.ru/maps