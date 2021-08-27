Двое кировчан до смерти избили собутыльников на станции

Инцидент произошел 21 августа. Подробности сообщили в Кировском линейном отделе МВД РФ.

В кировский Центр травматологии доставили двух мужчин 49 и 43 лет с множественными травмами от побоев. Сотрудники полиции установили, что в тот день пострадавшие повздорили с двумя кировчанами неподалеку от платформы на 9 км железнодорожного перегона «Киров — Котласский — Матанцы».

После совместного распития алкоголя произошла ссора, в ходе которой двое ранее судимых местных жителя до полусмерти избили своих собутыльников. После драки нападавшие скрылись с места происшествия, а пострадавших доставили в больницу. Там они скончались, несмотря на оказанную помощь.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в избиении задержали через 2 дня. В настоящее время мужчины взяты под стражу, устанавливаются обстоятельства случившегося.