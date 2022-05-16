Двое кировчан ночью унесли в металлолом перила от пандуса с Октябрьского проспекта

В Кирове росгвардейцы задержали двух подозреваемых в краже металла.

Произошло это на днях около пяти часов утра. По ул. Мельникова шли двое прохожих и несли на себе железные перила от пандуса. Проезжавший мимо патруль вневедомственной охраны спросил мужчин, откуда и куда они несут металлические конструкции, мало похожие на личные вещи.

Ранее судимые кировчане 50 и 39 лет признались, что взяли их на Октябрьском проспекте, чтобы сдать в металлолом. Для дальнейшего разбирательства похитителей передали полицейским.