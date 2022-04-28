Двое кировчан ночью взломали и обчистили чужие гаражи

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемых в краже металла.

Произошло это вчера около четырёх часов ночи. Двое прохожих несли два больших мешка и попались на глаза проезжавшему патрульному наряду вневедомственной охраны. Попытались сбежать, но не смогли.

Во время беседы молодые люди признались что в мешках находятся инструменты и изделия из цветного металла, похищенные из гаражей на ул. Полевой. Стражи правопорядка проверили гаражи и на самом деле обнаружили у четырёх проломленные крыши.

Вызвали следственно-оперативную группу. Установили, что задержанные кировчане 29 и 25 лет имеют судимости. Из передали сотрудникам полиции.