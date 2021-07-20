Двое кировчан похищали деньги с банковской карты

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении подростков 17 и 18 лет.

Они обвиняются по статье УК «Кража с банковского счёта».

Как считает следствие, в начале июня подростки около одного из домов по Октябрьскому проспекту нашли банковскую карту. В дальнейшем они похитили с неё денежные средства при помощи бесконтактного способа оплаты.

Согласно уголовному кодексу, за это преступление может грозить наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы.

Ранее мы сообщали о суде над преступной группой, которая инсценировала ДТП.

Фото investor100.ru