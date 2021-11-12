Двое кировчан получили сроки за насилие над женщиной

Суд вынес приговор двум жителям Кировской области. Они обвинялись по нескольким статьям УК, в т.ч. кража, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В июне в Кирове во дворе дома по ул.Павла Корчагина была обнаружена женщина без сознания с травмами головы и тела. Следствие установило личности двух мужчин, причастных к совершению в отношении неё преступлений.

Ночью все трое распивали на улице спиртные напитки. Когда женщина уснула, мужчины изнасиловали её, после чего один из них избил жертву (как он сообщил в ходе следствия, чтобы та не вспомнила происходящие события). Впоследствии было установлено, что ранее он неоднократно совершал кражи имущества из гаражей и хозпостроек.

Суд приговорил их к 7 годам и к 3 годам 6 месяцам в колонии строгого режима соответственно.