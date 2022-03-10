Двое кировчан раздели и ограбили прохожего на улице

В Кирове росгвардейцы задержали двух грабителей.

Преступление произошло в кафе на ул. Свободы. Патруль вневедомственной охраны приехал туда по сигналу кнопки тревоги.

Администратор заведения рассказал, что вызвать стражей правопорядка попросил прохожий, у которого только что на улице два неизвестных молодых человека отобрали сотовый телефон, деньги и куртку. Росгвардейцы начали поиски, и схожих по приметам мужчин обнаружили во дворе дома на ул. Ленина.

Потерпевший опознал негодяев. Их передали полиции для выяснения обстоятельств преступления.