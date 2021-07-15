Двое подростков оказались в больнице после серьезного ДТП в Афанасьевском районе

«Лада Гранта» покинула проезжую часть и перевернулась в кювете.

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в среду, 14 июля, в Афанасьевском районе. В 3 часа ночи на 2-м километре дороги Бисеров — Жаровы 19-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась. В салоне находились два несовершеннолетних пассажира: 14-летний мальчик и 16-летняя девочка. Они получили сильные травмы и скорая отвезла их в больницу.

Ранее мы сообщали, что кировчане поймали пьяного водителя, который еле стоял на ногах.