Двое росгвардейцев помогли потушить горящий дом в Нововятске

ЧП случилось в майские праздники. Около 4 часов утра двое сержантов Росгвардии Артем Дрягин и Михаил Душин патрулировали Нововятский район и заметили горящий дом.

У деревянной одноэтажки на улице Пролетарской горела крыша, а из окон валил густой дым. Росгвардейцы вызвали пожарных, а сами начали обходить соседние дома и организовали эвакуацию жителей. К этому моменту на крыше пылающего дома начал трескаться и разлетаться в стороны шифер.

Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели и скорая. Огнеборцы потушили пламя, а росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

Ранее мы писали, что кировские огнеборцы помогли потушить большой пожар в Вологодской области.