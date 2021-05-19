Двое слобожан украли входную дверь подъезда

Предприимчивые мужчины решили унести ее в пункт приема металлов.

Жительница Слободского позвонила в полицию и сообщила, что двое мужчин утащили входную дверь подъезда одного из домов на улице Красноармейской. Информацию о похитителях передали всем патрулям. Вскоре наряд Росгвардии заметил их. Они несли металлическую дверь в пункт приема металлов.

Эту парочку: 44-летнего и 45-летнего товарищей задержали. Дверь у них изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Пижанском районе вора нашли по оставленным отпечаткам пальцев.

Фото: riastrela.ru