Двое жителей Афанасьево насмерть разбились в ДТП в соседнем районе

Авария произошла 26 декабря на трассе Кострома – Пермь. Неподалеку от поворота на Кирс 37-летний мужчина на «Рено Логане» вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой «МАН».

Сначала сообщалось о пострадавших. Потом стало известно, что есть и погибшие. В результате происшествия погиб водитель «Логана» и его 35-летняя пассажирка. Двое пассажиров – женщина и мужчина – получили травмы, с которыми их доставили в больницу.

По данным районных СМИ, в машине находились супруги и их друзья. Все четверо ездили в Омутнинск за покупками. Об этом пишет «Планета Афанасьево».

— Соболезнуем родным и близким. Такие хорошие люди были… — написали в комментариях под постом об аварии участники группы.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области женщина попала под поезд.