Двое жителей Омутнинска погибли при пожаре

Трагедия случилась в ночь на 10 апреля.

В райцентре загорелся частный жилой дом на улице Куйбышева, 10. На ликвидацию огня выехали 5 пожарных расчетов.

Пожар потушили лишь через 4 часа. На месте происшествия нашли тела двух человек. По информации сообщества «Обо всем Омутнинск», погибшие – пожилые мужчина и женщина, хозяева сгоревшего дома.

Ранее мы писали, что в начале апреля в Кировской области произошел первый в этом году пожар из-за сухой травы. Возгорание на большой площади зафиксировали в одной из деревень Малмыжского района.

Фото: vk.com/obovsemomutninsk