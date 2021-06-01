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Двух кировских подростков наградили за спасение утопающего

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

…Всё случилось в апреле 2019 года в поселке Новый Советского района. Трое ребят – 12-летний Артем Шевнин, 14-летний Дмитрий Карпунин и 7-летний Матвей пошли на прогулку. Старшие ребята шли по дорожке, а их младший друг – по сугробам.

Пытаясь добраться до домика на дереве, Матвей неожиданно провалился в заброшенный водоем. Заметив это, Артем сразу же прыгнул в воду, чтобы вытащить товарища. Он поднял мальчика на руках, а Дима вытащил его на землю. Затем старший подросток принес лестницу, чтобы Артем смог выбраться из воды.

После случившегося насквозь промокшие ребята разошлись по домам, чтобы согреться. Чуть позже Артем и Дима навестили Матвея, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

1 июня в следственном управлении Следственного комитета РФ по Кировской области Артему и Диме вручили почетные грамоты.

Первый замруководителя следственного управления Марат Галиханов поблагодарил подростков за подвиг и умение сохранить присутствие духа в чрезвычайной ситуации. После награждения для ребят устроили экскурсию по музею предварительного следствия вятского края.

Ранее ребят наградили медалями «За спасение жизни».

Двух кировских подростков наградили за спасение утопающего

Двух кировских подростков наградили за спасение утопающего

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Юлия Зорина