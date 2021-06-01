Двух кировских подростков наградили за спасение утопающего

…Всё случилось в апреле 2019 года в поселке Новый Советского района. Трое ребят – 12-летний Артем Шевнин, 14-летний Дмитрий Карпунин и 7-летний Матвей пошли на прогулку. Старшие ребята шли по дорожке, а их младший друг – по сугробам.

Пытаясь добраться до домика на дереве, Матвей неожиданно провалился в заброшенный водоем. Заметив это, Артем сразу же прыгнул в воду, чтобы вытащить товарища. Он поднял мальчика на руках, а Дима вытащил его на землю. Затем старший подросток принес лестницу, чтобы Артем смог выбраться из воды.

После случившегося насквозь промокшие ребята разошлись по домам, чтобы согреться. Чуть позже Артем и Дима навестили Матвея, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

1 июня в следственном управлении Следственного комитета РФ по Кировской области Артему и Диме вручили почетные грамоты.

Первый замруководителя следственного управления Марат Галиханов поблагодарил подростков за подвиг и умение сохранить присутствие духа в чрезвычайной ситуации. После награждения для ребят устроили экскурсию по музею предварительного следствия вятского края.

Ранее ребят наградили медалями «За спасение жизни».