Двукратный чемпион России по ралли-рейдам Вадим Федотов призвал не распространять фейки

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции.

Двукратный чемпион России по ралли-рейдам кировчанин Вадим Федотов считает, что главное сейчас – не поддаваться панике и не распространять ложную информацию.

«Считаю, что время все рассудит и расставит по местам. Эта война не нужна никому! Главное сегодня — не поддаваться панике и не накалять ситуацию пересылкой и распространением разного рода видеороликов непонятного содержания. Объявленная военная операция потрясла сознание и внимание всего мира. Но, как и у любой операции, у нее тоже существуют цели. В нашем случае это мир на Донбассе либо защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах. Самое главное — нужно оставаться людьми!» — сказал Вадим Федотов.

Напомним, что специальной военной операции на Донбассе предшествовало подписание Президентом РФ указа о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и договоров о дружбе и сотрудничестве с этими территориями. Цель нашего государства – обеспечить мирную жизнь жителям ДНР и ЛНР, которые ждали этого 8 лет.

Глава государства подчеркнул, что Москва не планирует оккупацию украинских территорий.

Обстрел украинских городов российские военные не ведут, высокоточными ударами выводится из строя исключительно военная инфраструктура.

За ситуацией вокруг Украины с тревогой следит весь мир. События на Донбассе никого не оставляют равнодушными, в том числе и жителей Кировской области, которые выразили готовность принять эвакуированных жителей ЛНР и ДНР.