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Дымковская игрушка стала участником проекта «Россия: 85 приключений»

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

Дымковская игрушка стала участником проекта Russia Beyond  «Россия: 85 приключений».

Цель проекта – рассказать об уникальных приключениях, которые можно пережить только в конкретных уголках нашей страны. В коротких роликах рассказывается о том, как добыть дикий мед в Башкирии, разгадать послание с ковра в Ингушетии, заблудиться в заколдованном лесу под Рязанью и овладеть искусством богатырского боя под Орловом.

Недавно на сайте проекта появился ролик и про Кировскую область. В наших краях туристы могут расписать дымковскую игрушку. Как это сделать, показано в коротком сюжете.

— Узнайте, как создается один из самых известных предметов народного творчества в России: от лепки и обжига до кропотливой работы мастерицы с кистью и сусальным золотом, — говорится в описании к ролику.

 

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Юлия Зорина