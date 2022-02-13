Дымковская игрушка стала участником проекта «Россия: 85 приключений»

Дымковская игрушка стала участником проекта Russia Beyond «Россия: 85 приключений».

Цель проекта – рассказать об уникальных приключениях, которые можно пережить только в конкретных уголках нашей страны. В коротких роликах рассказывается о том, как добыть дикий мед в Башкирии, разгадать послание с ковра в Ингушетии, заблудиться в заколдованном лесу под Рязанью и овладеть искусством богатырского боя под Орловом.

Недавно на сайте проекта появился ролик и про Кировскую область. В наших краях туристы могут расписать дымковскую игрушку. Как это сделать, показано в коротком сюжете.