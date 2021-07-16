«Единая Россия» подала документы в избирком на выдвижение кандидатов в Заксобрание

Партийный список возглавляет губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Васильев.

В тройке лидеров также – сенатор, руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России» в Приволжском федеральном округе Вячеслав Тимченко и региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Кировской области Екатерина Садакова.

«Единая Россия» выдвинула своих кандидатов по 27 одномандатным округам и 13 территориальным группам.

Документы в облизбирком представил руководитель Кировского регионального исполнительного комитета «Единой России» Роман Зяблых. Он рассказал, что после заверения списков начнется выдвижение и регистрация кандидатов.