«Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном подключении к газу

Его планируют принять до конца весенней сессии Госдумы.

19 мая «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о бесплатном подключении домовладений к газу.

В документе прописано, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан. Решение принято в соответствии с поручением Президента РФ по итогам ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Единая Россия» детально проработала с Правительством ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации. Партия подготовила законопроект, который обеспечит на законодательном уровне решение задачи.

Закон планируется принять уже в текущую сессию Госдумы, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее.

Напомним, в апреле «Единая Россия» обратилась к Президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в своем Послании и поручил Кабмину обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года.

Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения «Единой России».

— Для Кировской области, где активно продолжается газификация территорий, такое решение очень актуально, — подчеркнул губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев. — Совместно с ПАО «Газпром» у нас уже разработана и утверждена Программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021 — 2025 годы. По этой программе, в частности, планируется построить газопровод-отвод протяженностью 2 км и газораспределительную станцию Нижнеивкино, 592 км межпоселковых газопроводов и 844 км распределительных газопроводов. Будет газифицировано 93 населенных пункта в 17 муниципальных образованиях области — в Белохолуницком, Верхошижемском, Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Кумёнском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Сунском, Уржумском и Юрьянском районах, а также в г. Кирове, г. Котельниче и г. Слободском. Бесплатное подведение голубого топлива непосредственно до участка, где расположен дом, значительно снизит финансовую нагрузку на семьи – теперь они будут приобретать за собственный счет только внутридомовое газовое оборудование.

Напомним, в феврале текущего года на совещании «Единой России» по вопросам газификации страны Игорь Васильев также внес предложение рассмотреть возможность использования материнского капитала на приобретение и монтаж внутридомового оборудования – тогда люди получат помощь и в установке газовых котлов и плит. Эту инициативу поддержали члены комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В настоящее время такая возможность рассматривается.