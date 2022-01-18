Единая служба «122» мобилизует свою работу в Кировской области

На помощь операторам готовы прийти волонтеры-медики.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил важность усиленного контроля работы кол-центров службы 122, обеспечивающей маршрутизацию звонков граждан в медучреждения и службы скорой помощи, в связи с увеличением распространения нового штамма «Омикрон» в мире.

– Сейчас отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко 14 января в ходе совещания, посвященного работе службы «122». – В регионах развернуты колл-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих колл-центров.

Вице-премьер обратил внимание на то, что регионам выделены субсидии общим объемом 700 млн рублей. На эти средства будут дооснащаться колл-центры, усиливаться штаты операторов и внедряться голосовые помощники на базе искусственного интеллекта.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркнул, что сегодня ключевые задачи – сохранить здоровье людей и экономику региона. Глава региона напомнил, что ситуация с распространением коронавируса постоянно меняется. Спады заболеваемости чередуются с её ростом, выявляются новые штаммы.

— Пандемия COVID-19 пока не отступила, и мы вынуждены вновь мобилизовать все силы на борьбу с инфекцией, — сказал Игорь Васильев. — В ряде регионов ситуация ухудшается, в том числе в связи с регистрацией нового штамма коронавируса – «омикрон».

По последним данным оперштаба, в Кировской области за сутки заразились ковидом 199 жителей региона. В стационарах находятся 1495 человек.

Как отметил губернатор, с началом пандемии добровольческое движение приобрело особое значение. Волонтеры-медики стали важным звеном в организации медицинской помощи и социальной поддержки жителей региона. Именно они пришли на помощь в call-центр и медицинские учреждения, помогали доставлять продукты и лекарства пожилым людям, которые находились в условиях самоизоляции.

Готовы ребята помогать медикам справляться с вызовами пандемии и сегодня.