Единственный проблемный дом в Слободском сдадут в марте

Представители областного минстроя посетили с проверкой долгострой в Слободском. Как отметила врио главы министерства Ирина Кислухина, работы по достройке дома близятся к окончанию.

Разрешение на строительство 70-квартирного дома на Советской, 47а было выдано еще в 2014 году. В 2016-м деньги в стройку вложили первые дольщики. Сдача дома была запланирована на третий квартал 2018 года. Однако продать все квартиры не удалось, и стройка затянулась. В начале 2020 года строительство было возобновлено.

В настоящее время в доме проведены коммуникации и установлены счетчики, а также подано тепло от автономного энергоэффективного котла. Благодаря ему приятным бонусом для дольщиков станет низкая плата за отопление. В подъездах завершена отделка, а придомовая территория благоустроена. Сдача дома запланирована на начало весны.

— Мы полагаем, что работы будут закончены в марте, — отметила Ирина Кислухина.

Напомним, что на сегодня в реестр проблемных объектов в Кировской области включены 32 дома. В 2021 году запланирована сдача как минимум трех из них.