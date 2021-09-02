Единую госслужбу по водоснабжению хотят создать в Кировской области

Единую государственную службу по водообеспечению планируется создать в Кировской области.

«Коммунальные системы разрознены, много бесхозных сетей, не учтённых ни в одних документах. Из-за этого сложно разработать проектно-сметные документации на строительство дорог и домов. Много сетей, которые нуждаются в модернизации, но у небольших предприятий нет материальных ресурсов, кадров и знаний. В связи с этим в правительстве принято решение о создании Единой госслужбы по водообеспечению, чтобы комплексно модернизировать сети водоотведения», — рассказывает министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнев.

Благодаря передаче районных сетей на областной уровень удастся объединить кадровые и материальные ресурсы, синхронизировать программы по модернизации, комплексно проводить работы, а также создать необходимую инфраструктуру и в итоге прийти к безаварийной работе.

Проект будет реализован поэтапно. Сейчас министерство собирает у муниципальных образований информацию по планам ремонтов сетей на ближайшие 3 года и наиболее проблемным участкам сетей. Эти данные проанализируют и примут решение о строительстве новых объектов и модернизации имеющихся.

Фото gtrk-vyatka.ru