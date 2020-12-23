Эффективные дженерики против гепатита С

Многие думают, что эти препараты далеко не такие эффективные, как оригинальные медикаменты, потому и стоят дешевле. Однако это ошибочное мнение. Дженерики ни в чем не уступают оригинальным американским препаратам.

Сегодня гепатит С не считается неизлечимым заболеванием. Медицина шагнула далеко вперед, однако далеко не все могут позволить себе оригинальные препараты, которые стоят заоблачных средств. К счастью, налажено индийское производство дженериков. Многие думают, что эти препараты далеко не такие эффективные, как оригинальные медикаменты, потому и стоят дешевле. Однако это ошибочное мнение. Дженерики ни в чем не уступают оригинальным американским препаратам. Они так же результативно борются с вирусом гепатита С.

Лечение назначает врач. Терапия длится от 12 до 24 недель в зависимости от формы и течения заболевания. Есть определенные рекомендации относительно приема препарата. Важно помнить:

Таблетку необходимо принимать один раз в сутки. В одном драже содержится суточная норма действующих веществ, которые необходимы для результативной терапии. Можно даже поставить напоминание, чтобы не пропустить прием. Таблетку не рекомендуется раскусывать, поскольку она очень горькая, и может возникнуть индивидуальная непереносимость лекарственного средства. Не стоит измельчать драже, лучше запить препарат большим объемом воды для лучшего усвоения. Если случилась рвота в течение пары часов после приема медикамента, значит, таблетка еще не усвоилась организмом, и препарат нужно снова принять. Если пациента стошнило по прошествии двух часов, то таблетка полностью усвоилась, и заново препарат принимать не нужно. Не стоит переживать, если таблетку не удалось принять вовремя, хотя это и нежелательно. Следует проверить, сколько времени осталось до следующего приема. Если прошло больше 18 часов с предыдущего приема, лучше дождаться следующего, чтобы не было передозировки. Если же 18 часов еще не прошло, значит, можно пить таблетку.

К сожалению, большую часть дженериков тяжело найти в аптеке. Это связано с ограничением ввоза препарата в страну. Но его можно приобрести в Интернете на официальном сайте поставщика, непосредственно сотрудничающего с индийским изготовителем. Там же можно просмотреть все необходимые сертификаты и документы, чтобы убедиться в качестве товара. Диетический рацион и соблюдение рекомендаций по приему препарата помогут добиться эффективного лечения. Важно исключить из рациона продукты, оказывающие нагрузку на печень, пить побольше воды. Стоит чередовать отдых и работу, не перетруждаться.

Источник: https://www.liderfarma.ru/preparaty/