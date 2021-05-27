ЕГЭ по математике будет необязательным

Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам Музаева, в 2021 году единый госэкзамен по базовой математике сдаваться не будет. Чтобы получить аттестат, выпускникам будет достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку. Ранее глава Рособрнадзора отметил, что в этом году почти 70 тысяч старшеклассников пишут контрольные вместо ЕГЭ.

Также выпускники школ смогут изменить список предметов, по которым они планируют сдавать экзамены. Сделать это можно за 2 недели до ЕГЭ без объяснения причин.

Напомним, что в этом году экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов пройдут очно с соблюдением мер профилактики коронавируса. Основной этап ЕГЭ начинается 31 мая и пройдет по единому расписанию для всей страны. Единый госэкзамен обязателен лишь для тех школьников, которые собираются продолжать обучение в вузе.

Фото: ruobraz.ru