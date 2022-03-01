Египет и Турция не планируют ограничивать въезд российских туристов

У Египта и Турции нет планов по ограничению въезда российских туристов.

Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам телефонных разговоров с министром культуры и туризма Турции Мехметом Эрсоем и министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани.

Они заверили, что окажут все необходимое содействие в решении вопросов, связанных с нашими туристами, в т.ч. в части поддержки при организации транзитных вывозных рейсов.

Стороны договорились держать оперативную связь и заблаговременно уведомлять о возможных изменениях.