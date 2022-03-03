«Эха Москвы» больше не будет

Большинством голосов Совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы». О нём сегодня заявил главный редактор и совладелец акций данного СМИ Алексей Венедиктов.

Напомним, «Эхо Москвы» создано в 1990 году. В Кирове имеет сетевого партнёра СМИ «Радио Киров Град», возобновившего вчера вещание после приостановки федерального канала. В СМИ сообщают, это было сделано по решению генеральной прокуратуры и по иску Роскомнадзора, обнаружившего недостоверную информацию в освещении внешнеполитических событий.

Дальнейшая судьба радиостанции «Эхо Москвы в Кирове» пока не известна. Без федеральной сетки вещания она имеет лицензию на 28 часов эфира в неделю.