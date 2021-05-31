Екатерина Жилина: «Не отрываясь прочитала о том, как Джонни Депп приобрёл экскурсию в Слободской»

— В очередном номере замечательной газеты «Кировская правда» не отрываясь прочитала статью Фёдора Кудрявцева «Джонни Депп приобрёл экскурсию в Слободской». Очень здорово, что газета публикует такие статьи наряду с официальными материалами о деятельности органов власти. В период пандемии у людей нет возможности полноценно заниматься туризмом. Эта статья помогает кировчанам и гостям города познакомиться с достопримечательностями нашей области (пусть даже и в шуточной форме): от динозавров на Вятке до старинного купеческого города Слободского. Для меня очень важно, что СМИ делают публикации о нашей родной вятской культуре. С «Кировской правдой» я знакома давно. Из этого издания я получаю новости из жизни области и города Кирова. Огромное спасибо всем, кто издаёт такую уютную и информативную газету!

Екатерина Жилина,

директор муниципального автономного учреждения

«Дворец культуры «Космос»