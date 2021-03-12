Эколог заявил, что маски не вреднее человека

Тему экологической опасности одноразовых масок подняли представители «Гринписа», пишет «Ридус». Однако экологи полагают, что проблема слишком раздута. Об этом сообщают Nation News.

Каждый день в мире используется более 120 миллиардов масок. Большинство из них — одноразовые и сделаны на основе пластиковых волокон. Выполнив свою функцию, они попадают в леса и водоемы, где разлагаются десятилетиями, нанося ущерб флоре и фауне.

По словам сотрудника фонда «Верховье» Юлия Добрушина, проблема не столь страшна, как говорят экологи. Маски — лишь «ничтожная добавка» к отходам, которые производят и выбрасывают люди. Учет их потребления не ведется, а многие люди пользуются многоразовыми масками, которые меняют не так часто.

Эколог также напомнил о том, что ранее «Гринпис» призывал перейти на искусственные елки. Однако быстро выяснилось, что их изготовление требует больше энергии, чем выращивание «настоящих» деревьев. Лесные елки давно никто не рубит наобум, их растят на плантациях без ущерба дикой природе, отметил Добрушин. И «гринписовцы» активно ратуют за натуральные деревья.

— Это говорит о надуманности проблемы, — подчеркнул эколог в беседе с «Народными новостями».

Ранее мы писали, что соседи Кировской области первыми сняли маски.