Экономист рассказал, как можно остановить инфляцию в России

Экономист Антон Смирнов рассказал, как можно сдержать продуктовую инфляцию в России. Комментарий эксперта приводит «Экономика сегодня».

В 2022 году представители российского бизнес-сообщества обратились в правительство РФ с просьбой смягчить контроль Роспотребнадзора за импортными овощами, фруктами и продуктами их переработки. По мнению предпринимателей, усиленные проверки могут стать причиной роста цен на отдельные позиции.

Экономисты с бизнесом не согласны. По мнению Антона Смирнова, проверки проводятся по регламенту, нужны для безопасности потребителей и не могут влиять на цены. Дефицита продуктов, который мог бы вызвать рост цен, также нет.

Смирнов полагает, что текущий рост цен напрямую связан с продуктовой инфляцией и ситуацией на мировом рынке. Ряд экзотических фруктов невозможно выращивать в РФ. Однако, если речь идет о «базовых» продуктах – помидорах, огурцах и прочих, то Россия вполне может обеспечить жителей ими в достаточном объеме.

— Следует больше думать о расширении нашей продукции, нежели о том, как сохранить импортные товары, – считает экономист.

Предприниматели отмечают, что в настоящее время в РФ запрещен ввоз винограда, апельсинов, гранатов и перца из Турции и Ирана. А овощи и фрукты из Китая проходят усиленные проверки.

Предприниматели сообщают, что контейнеры с продуктами стоят в портах по 5 и более дней. Овощи и фрукты портятся, что бьет по карманам бизнесменов.

При этом тенденция к сокращению ввоза импортной продукции в РФ сохраняется. И это, несомненно, идет на пользу рынку.

— Чем меньше зависимость российских ретейлеров от импортных товаров, тем стабильнее наш рынок и цены на нем, — говорит эксперт.

И именно отказ от импорта, по мнению Антона Смирнова, поможет стабилизировать цены на продукты в России и остановить инфляцию.