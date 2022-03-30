Экономист рассказал о перспективах рубля в условиях санкций

Рубль может еще сильнее укрепиться по отношению к доллару. Курс рубля может упасть до значения менее 80 рублей по отношению к американской валюте. Когда это может произойти, рассказал ФАН финансовый аналитик Михаил Беляев.

В первые недели после начала спецоперации на Украине рубль сильно просел. Так, 9 марта на Московской бирже просили до 120 рублей за доллар. Однако ситуация сменила курс.

В настоящий момент на фоне международной ситуации происходит укрепление рубля. На 30 марта официальный курс ЦБ составлял 86,28 рублей за доллар.

До какой стадии может дойти «падение доллара»? Экономист прогнозирует «реальные 80 рублей» и даже «осторожные 75».

— Фундаментальные значения, конечно, не изменились, но все-таки рубль слишком глубоко и надолго просел по отношению к доллару. Но восстановление рубля идет, — подчеркнул аналитик.

Одним из катализаторов укрепления национальной валюты стала идея о переходе на газорубли – требование к недружественным странам платить за газ в российской валюте.