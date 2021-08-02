Экотропу «Вятская Швейцария» засыпали щебнем

В Кировской области продолжается благоустройство экологической тропы «Вятская Швейцария». Она находится на территории памятника природы «Береснятский комплекс», который входит в состав заказника «Пижемский».

Благоустройство экотропы началось в 2020 году на средства Фонда президентских грантов. Работы проводит общественная организация «Мир без границ».

В прошлом году на тропе были установлены 12 информационных стендов, рассказывающих о природных объектах. В этом году труднопроходимые участки маршрута засыпали щебнем и частично проложили тротуары.

В скором времени будет обустроен и вход на тропу. Его планируют сделать в виде символических ворот. Также общественники собираются очистить территорию от мусора и старых кострищ и благоустроить тропу у водопада.

Работы будут завершены в течение августа.

Как добраться до «Вятской Швейцарии», мы писали здесь.