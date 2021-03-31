Экс-директор спортшколы «Юность» ни в чем не раскаивается

Вчера в Октябрьском районном суде Кирова прошло очередное заседание по делу бывшего директора спортшколы «Юность» Дмитрия Логиновского.

На этот раз в качестве свидетеля допросили бывшего заместителя директора. Потерпевшей стороной выступает сама спортшкола.

Напомним, Логиновский обвиняется в полутора десятках эпизодах взяточничества, хищений (растрат) и злоупотребления должностными полномочиями. Были и подозрения в вымогательстве у подчиненных.

Впрочем, сам Дмитрий Геннадьевич вину свою признаёт только по одному эпизоду, и то частично, а значит, тянущийся с прошлого года судебный процесс будет ещё долгим. Недавно он был освещен на федеральном телеканале.

Ранее мы писали, что в деле замдиректора «Газпрома» появились новые эпизоды.