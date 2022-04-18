Экс-руководитель УК получил 5 лет лишения свободы из-за долгов за энергоресурсы

Ленинский суд г. Кирова вынес обвинительный приговор в отношении экс-директора НП «Союз управляющих компаний» Владимира Ширшикова. Он осуждён к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за долги перед «Т Плюс». Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Владимир Ширшиков признан виновным сразу по трем статьям уголовного кодекса РФ: «Причинение ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием», «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение в особо крупном размере». Следствие доказало, что Владимир Ширшиков являлся фактическим руководителем и бенефициаром ООО «УК Городской жилищный комплекс» и ООО УК «Доверие», накопившими серьезные долги перед «Т Плюс» на общую сумму 57 млн рублей.

Платежи, полученные с жильцов управляемых домов за тепловую энергию, Владимир Ширшиков использовал в интересах собственного бизнеса. Таким образом, деньги населения, в нарушение договора и действующего законодательства, шли не в теплоснабжающую компанию, а оставались в распоряжении фактического руководителя управляющей компании.

Отметим, что в 2014 году Владимир Ширшиков также был осужден по уголовному делу, возбужденному по заявлению ПАО «Т Плюс» (также за долги по энергоресурсам), к одному году лишения свободы.

После отбытия наказания, оставаясь фактическим руководителем, снял с себя полномочия директоров ООО «УК Городской жилищный комплекс» и ООО УК «Доверие», ООО «РИЦ г. Кирова», передав формальное управление номинальным руководителям. Однако следствие собрало материалы, подтверждающие фактическое руководство Ширшиковым указанными организациями и распоряжение им денежными средствами, полученными от потребителей за потребленные энергоресурсы.

Суд также рассмотрит иски «Т Плюс» о возмещении материального ущерба, причиненного преступными действиями Ширшикова.