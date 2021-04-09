Экс-руководителю «Электронного проездного» вынесли приговор

9 апреля Первомайский районный суд вынес приговор бывшему директору ООО «Электронного проездного» Анатолию Ганьбе.

Как сообщает портал «Ньюслер», Ганьбу приговорили к 2 годам 9 месяцам лишения свободы. Подсудимого взяли под стражу в зале суде.

Отбывать наказание Ганьба будет в колонии общего режима. В срок также будет зачтено полгода, проведенные под домашним арестом. Также известно, что на счета подсудимого наложили арест в счет возмещения причиненного ущерба.

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