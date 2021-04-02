Экс-сотрудница штаба Навального: в эту историю я больше не полезу

Алена Нарвская – бывшая сотрудница штаба Алексея Навального. Еще будучи 16-летним подростком, она агитировала за Любовь Соболь, а в 17 стала сотрудником избирательного штаба блогера-оппозиционера.

Сейчас Алене 21 год, и, по ее собственным словам, розовые очки с нее давно слетели. О том, как манипулируют юными «политиками» и как устроена оппозиционная машина в России, бывшая оппозиционерка рассказала в интервью Газете.Ру.

Я думала, что спасаю Россию

В ФБК, которая включена в список иноагентов, Алена попала еще школьницей. После заполнения анкет юных волонтеров заставили заниматься агитацией на улицах. Никакого обучения не было – молодежь просто выгнали «во дворы», даже не предупредив, что они собирают данные в поддержку незарегистрированного кандидата. Трудового договора, разумеется, тоже не было. Это был 2016 год.

— Любовь Соболь выглядела человеком, который не знает, как общаться со своими сторонниками. Жители на такой встрече понимали, что перед ним стоит не уверенный в завтрашнем дне человек, а очередной представитель оппозиции, который старается собрать голоса, — говорит Алена.

Через 2 месяца кампанию свернули без объяснений. В поисках новых горизонтов Алена оказалась в предвыборном штабе Навального. Там девушка проработала 6 месяцев.

— Мной руководила вера в то, что я занимаюсь важной миссией спасения России. Эта безоговорочность и инфантильность поначалу заслоняли собой все. В том числе здравый смысл, — рассказывает она.

Мы не понимали, чем занимаемся

Условия работы были, мягко говоря, не очень. 17-летней девушке приходилось работать по 12 часов в день. Выходных могло не быть почти по 2 недели подряд. Обещанную большую зарплату регулярно задерживали не меньше, чем на неделю.

Работая на износ, ответить, а чем же, собственно, занимается штаб Навального, Алена не могла.

— Меня нередко спрашивали, чем мы на самом деле занимаемся, как нам платят, на чем зарабатывает Алексей, и ни на один из этих вопросов я не получила ответ. Эту информацию скрывали даже от меня, человека, который находился внутри коллектива. Если бы нечего было скрывать, нам бы рассказали все, как есть.

Но ушла она не поэтому. На вопрос, почему же, она отвечает: спали розовые очки.

— Меня поразило то, что мы боролись против того, подобием чего мы являлись сами. Например, мы боролись против кумовства. Алексей все время говорит о чиновниках, о целых семейных кланах у власти, но, по сути, в штабе Навального происходило то же самое. Правыми руками были его ближайшие друзья, их мнение было негласным правилом существования в штабе, которому надо было беспрекословно следовать. В штабе была достаточно четкая иерархия, с нашим мнением не считались. Внутренние склоки, интриги – все это не соответствовало тем идеалам, за которые мы боролись. Нас манили и привлекали идеей спасения России, хотя спасать надо было нас, от тех, кто этой сектой управлял.

«Это была ложь, в которой мы жили и работали»

Данные об участниках митингов, предоставляемые штабом Навального, нередко (почти всегда) не соответствовали реальной картине дел. По отчетам выходило, что за оппозиционера стоит вся Россия, тогда как на самом деле в его поддержку выступали отдельные озлобленные одиночки.

— Когда мы в очередной агитационный день едва набирали 50 человек по всей Москве, а затем включали стрим Волкова или читали его Twitter, где он называл совсем другое количество человек, гораздо завышенное. Такое несоответствие его слов нашей реальности мы наблюдали каждый день. Это было в порядке вещей, это была ложь, в которой мы жили и работали каждый день, — возмущается девушка.

Агитируя молодежь выйти на площадь, сами члены команды Навального туда не торопятся. Обосновавшись за границей, они ведут свои протестные стримы не с улиц – из уютных кабинетов. Это Алена тоже отметила как один из моментов, повлиявших на ее решение «бросить Навального».