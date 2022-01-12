Эксперт оценил плюсы и минусы введения продуктовых карт в России

Директор департамента по информационной политике и связям с общественностью Института современного развития, политолог и экономист Никита Масленников рассказал о подводных камнях, которые могут возникнуть при введении продуктовых карт. Комментарий эксперта приводит ФАН.

Введение продуктовых карт обсуждается в России с конца 2000-х годов. Инициативы не раз отклонялись, однако на фоне ковидного кризиса к идее вернулись вновь. На днях глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил о разработке законопроекта по созданию продуктового сертификата для малообеспеченных граждан.

Проект вызывает множество вопросов. 3 основных спорных момента озвучил Никита Масленников.

— Есть 3 проблемы: круг субсидируемых, кто и какие продукты будет оплачивать, из какого источника будут компенсировать потери торговых сетей, — отметил эксперт.

Пока что данные вопросы находятся в стадии обсуждения. Еще одним моментом, который требует решения, станет выбор носителя информации. Им может стать электронная или пластиковая карта, а также учетная запись в смартфоне.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил об индексации пенсий россиян на сумму, превышающую уровень инфляции.