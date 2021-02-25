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Эксперт по туризму рассказал, почему нельзя экономить на отдыхе

Юлия Зорина Новости, Общество

Планируя путешествие, каждый хочет получить множество впечатлений, но при этом обойтись минимальными финансовыми затратами.

Почему хорошо и дешево не бывает, рассказал эксперт по туризму Общественной палаты РФ Роман Бобылев. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению Бобылева, гнаться за дешевизной — подход в корне неправильный. Ведь отпуск — важное событие для каждого, и времяпрепровождение на отдыхе должно быть максимально комфортным. Поэтому совместить хороший отдых и низкие цены вряд ли получится.

— Экскурсии и пляжи добавят эмоций, — отметил Бобылев.

Но, как подчеркнул туристический эксперт, отправляясь на отдых, все же следует исходить из своих возможностей. Цена должна быть адекватной. И одинаково неправильным будет как ограничивать себя в исполнении желаний, так и переплачивать за ненужный сервис или услуги.

Ранее мы писали, что Грузия открыла границы для российских туристов. Посетить страну можно будет уже с 1 марта.

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Юлия Зорина