Эксперт: Предприятиям Кировской области предстоит серьезная работа по перестройке внешнеэкономической деятельности

Анализ направления экспортных поставок предприятий области показывает, что значительная доля внешнеэкономических партнёров вятских компаний базируется в странах, которые ввели односторонние дискриминационные меры в отношении России. Среди топ-10 стран, на территорию которых в прошлом году поставлялись кировские товары, шесть в конце февраля – начале марта заняли жёсткую антироссийскую позицию.

Структура экспорта предприятий Кировской области в 2021 году, млн долларов США

По данным ФТС РФ

– В целом Кировская область демонстрирует очень высокий уровень диверсификации экспорта. Тем не менее, мы должны признать, что поставки в такие государства, как США и страны ЕС, имеют для предприятий региона большое значение. Это ставит перед компаниями Кировской области серьёзную задачу по поиску новых внешнеэкономических партнёров,— прокомментировала статистически данные за 2021 год экономист Надежда Воробьева.

Экономист также отметила, что на протяжении многих лет для многих вятских предприятий выход на европейский и американский рынок был пределом мечтаний. Отчасти такая оценка имела объективные основания из-за «понятности» менталитета деловых кругов этих стран.

– В конце 2020 – начале 2021 года мои рекомендации обратить больше внимания на Вьетнам, Индию или Иран отвергались, по причине «экзотичности» и необходимости поиска редких в России специалистов по продвижению товаров на этих рынках,— рассказала Наджежда Воробьёва и добавила:— Сейчас, в условиях антироссийских санкций, придётся пересматривать эти евроцентричные взгляды. Для тех, кто сможет быстро сломать стереотипы, ситуация будет выглядеть гораздо оптимистичней. Ведь общая конъюнктура работает на нас.

Напомним, в прошлом году экспорт кировских компаний достиг рекордного показателя в 1,26 млрд долларов США. Вятские товары экспортировались в 106 стран мира. Самая крупная сделка составила 28,2 млн долларов США. Она была заключена с мексиканскими партнёрами. При этом значительный объём поставок на внешние рынки, в частности в страны бывшего СССР, фактически имел розничный характер.