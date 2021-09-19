Эксперт рассказал, чем отличается наблюдение на выборах-2021

О работе регионального штаба по наблюдению за выборами наблюдателей и главных новшествах голосования этого года рассказал руководитель комиссии «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ» Общественной палаты Кировской области, участник штаба Сергей Улитин.

Помимо наблюдателей, следящих за избирательным процессом непосредственно на участках, в Кировской области создан Центр общественного наблюдения, куда поступает вся информация о ходе голосования. Координирует его работу региональный штаб, в который входят представители Общественной палаты области, ассоциаций независимого общественного мониторинга, юристов, профсоюзных организаций и другие.

«Задача регионального штаба – следить, чтобы процесс голосования был прозрачным и шел без нарушений, отрабатывать жалобы и замечания, которые поступают к нам по всем каналам. Любой желающий может прийти и принять участие в наблюдении за выборами. В случае сигналов о нарушениях мы просматриваем записи с камер видеонаблюдения. В сомнительных случаях выезжаем на участки или опрашиваем по телефону наблюдателей от Общественной палаты, – рассказывает Сергей Улитин. – В субботу с утра и до обеда я дежурил в штабе. Приходили кандидаты в депутаты, просили посмотреть спорные ситуации. Никому не отказали. Все смогли посмотреть объективно, с помощью видеозаписи (звук тоже записывается) на свои ситуации. Например, поступило сообщение о постороннем на избирательном участке в ночное время. Посмотрели запись. Выяснили, что это охранник учреждения, и обход территории – его обязанность. Опасения были сняты».

При выезде на места голосований представители штаба также рассказывают работникам УИКов о характерных ошибках в организации избирательного процесса, которые накапливаются в штабе.

«К счастью, таких не много и они не влияют на результат голосования. В первую очередь, речь идет о попытках наблюдателей помогать измерять температуру или вставлять бюллетени в КОИБы», – добавляет эксперт.

Сергей Улитин рассказал и о наиболее важных нововведениях выборов этого года:

«У меня есть опыт участия в предыдущих выборах, причем не только наблюдателем от Общественной палаты. Я и сам был депутатом городской Думы и знаю, насколько волнителен для кандидатов день голосования. Для них трехдневное голосование, скорее, минус. Волнуешься три дня вместо одного, думаешь, что еще можно сделать для победы. Для избирателей же напротив, возможность выбрать день не нарушая личные планы – большой плюс. Важное новшество этих выборов – появление возможности для любого гражданина, кандидата в депутаты, в любой момент пересмотреть запись с камер видеонаблюдения с любого избирательного участка, если возникли какие-то вопросы. Раньше можно было следить за происходящим только онлайн. Огромное спасибо волонтерам и представителям Независимого общественного мониторинга, которые занимаются обработкой поступающих сообщений! Ведь только в первый день голосования их поступило около 3 тысяч».

Напомним, в Кировской области работают на всех 1 165 избирательных участков, и на каждом ведется видеонаблюдение несколькими камерами. Трансляция с камер выведена на стационарные компьютеры в Центре общественного наблюдения, расположенном в «Инженериуме» ВятГУ. Посетить его и посмотреть за происходящим на УИКах мог любой желающий. Для этого нужно было подать заявку не позднее, чем за четыре часа до планируемого посещения.

Избирательные участки прекратят работу сегодня в 20:00.