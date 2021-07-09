Эксперт рассказал кировчанам о поверке водосчетчиков

Что нового в поверке приборов учета воды читателям «Кировской правды» рассказал главный метролог ЦСМ Росстандарта в Кировской области Сергей Будин.

— Сергей Михайлович, является ли поверка водосчетчиков обязательной процедурой?

— Поверка счетчиков воды (приборов учета воды) – обязательная процедура, которая закреплена в статье 13 ФЗ – 102 «Об обеспечении единства измерений» и постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

— Как узнать, когда нужно проводить поверку счетчиков воды?

— Межповерочный интервал можно узнать в паспорте прибора, а если ранее проводилась уже поверка, то в свидетельстве о поверке. Также управляющие компании или ресурсоснабжающие организации в ежемесячной квитанции уведомляют, что подходит время очередной поверки.

— Куда нужно обратиться, чтобы провести поверку?

— Необходимо обратиться в организацию, имеющую аккредитацию на право проведения поверки бытовых счетчиков воды. А проверить имеет ли право, выбранная вами организация, проводить поверку бытовых счетчиков воды, можно в реестре Росаккредитации.

— Расскажите об изменениях, которые вступили в силу с 2020 года.

— С 24 сентября 2020 года юридически значимым подтверждением результатов поверки будет считаться электронная регистрация сведений о поверке в Федеральном информационном фонде (ФИФ) по обеспечению единства измерений. Без регистрации сведений в ФИФ результаты поверки не действительны. (Основание: изменения в Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»). Свидетельства о поверке на бумажном носителе не обязательны и могут быть оформлены дополнительно по заявлению Заказчика. Свидетельства о поверке, выданные до 24 сентября 2020 года, будут действительны до окончания срока их действия.

— Нужно ли хранить свидетельство о поверке?

— Те свидетельства о поверке, которые были выданы до 24 сентября нужно хранить до истечения срока их действия. А те, которые были выданы после вступления в силу действия изменений в законодательство, можно не хранить. Выдача свидетельств о поверке останется возможной, но не обязательной, будет осуществляться только по желанию заказчика и носить информационный характер.

— Как найти запись в электронном реестре о поверке своего счетчика?

— В электронной базе Росстандарта (ФГИС «Аршин») в строке поиск ввести заводской номер прибора и нажать на кнопку «Найти». В течение 40 рабочих дней информация о поверке должна быть внесена во ФГИС «Аршин» в соответствии с приказом Минпромторга № 2510 от 31.07.2020г.