Эксперт рассказал, почему упал спрос на квартиры в новостройках

Россияне стали все реже покупать квартиры в новостройках, несмотря на льготную ипотеку и огромный выбор жилья. С чем это связано, рассказал Федеральному агентству новостей Александр Родионов, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС и кандидат экономических наук.

По мнению эксперта, снижение спроса на новостройки напрямую связано с недавним понижением ипотечных ставок. Когда начала действовать программа льготной ипотеки, все, кто хотел приобрести жилье, сделали это быстро, так как цены начали расти. Поэтому сейчас покупателей попросту не осталось.

Сейчас цены на жилье в новостройках пошли вниз. И, как полагает Александр Родионов, такая тенденция будет сохраняться еще некоторое время. Это связано с тем, что из-за падения спроса многие застройщики запускают различные акции, предлагают скидки и другие бонусы.