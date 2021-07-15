Эксперты из Кирова: нацпроект может стать мощным импульсом для туризма после пандемии

В правительстве России оценят уровень вовлеченности регионов в нацпроект по туризму.

Механизм рейтингования начнет работать уже в августе. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Механизм рейтингования призван стимулировать регионы на использование ресурсов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также на активное развитие внутреннего и въездного туризма.

О необходимости развивать внутренний туризм говорится очень много, сегодня же появляются реальные механизмы и формы поддержки, которые, действительно, помогут повысить турпоток в регионы. В частности, планируется дополнительные формы поддержки для тех, кто начнет развивать туристическую инфраструктуру.

Благодаря нацпроекту уже с этого года инвесторы будут получать льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей.

— Инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей, — приводит слова Чернышенко пресс-служба по итогам первого заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, первые льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей бизнес получит уже этой осенью.

Кроме того, осенью в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» пройдет грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса с возможностью начать реализацию туристических проектов с 2022 года. На эти цели предусмотрено 2 млрд рублей.

Ольга Лобастова, директор центра активного отдыха «Летучий корабль», была в комиссии первого конкурса. Отбор проектов был очень серьезным и победили, действительно, сильные проекты.

Ольга Анатольевна на своем опыте знает, насколько важна поддержка государства, и как сложно самостоятельно развивать и создавать туристический бизнес. Сегодня в Кировской области появился целый Заповедник сказок, в который целыми вагонами приезжают дети из разных уголков России.

Он создан в Заречном парке с «ноля». Близость к городу, обеспечивает инфраструктурой, делает посещение удобным для туристов. К сожалению, таким преимуществом может похвастаться далеко не каждый объект в регионе. И всем из них нужна поддержка.