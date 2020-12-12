Эксперты назвали авто, которые меньше всего теряют в цене с возрастом

Специалисты агентства «Автостат» провели исследование и определили, какие автомобили меньше всего теряют в цене на вторичном рынке за 5 лет.

В ходе создания рейтинга были рассмотрены около полусотни известных автобрендов и более 2 тысяч модификаций.

Для расчетов использовалась цена в рублях нового авто, купленного в третьем квартале 2015 года, и цена его перепродажи через 5 лет.

В массовой категории самыми дорогими по прошествии пяти лет остались «Мазда CX-5». И «Тойота Лэндкрузер Прадо».

Сегмент А – Kia Picanto (сохраняет 93,7% стоимости)

Сегмент B – Hyundai Solaris (88,1%)

Сегмент С – Toyota Corolla (84,0%)

Сегмент D – Mazda 6 (90,9%)

Сегмент LAV – Lada Largus Cross (82,4%)

Сегмент MPV – Toyota Alphard (90,1%)

Сегмент Pick up – Toyota Hilux (98,7%)

Сегмент SUV B – Renault Duster (85,7%)

Сегмент SUV С – Mazda CX-5 (96,5%)

Сегмент SUV D – Toyota Land Cruiser Prado (95,4%)

Сегмент SUV E – Toyota Land Cruiser (88,7%)

В премиальной категории в лидерах оказался «Лексус NX». По остальным авто цифры распределились следующим образом:

Сегмент Coupe/Cabriolet – Porsche Boxter (сохраняет 89,5% стоимости)

Сегмент D – Mercedes-Benz С-класса (75,5%)

Сегмент Е – Infiniti M/Q70 (82,0%)

Сегмент F – Mercedes-Benz S-класса (61,7%)

SUV C – Mercedes-Benz GLA (69,7%)

Сегмент SUV D – Lexus NX (95,2%)

Сегмент SUV E – Mercedes-Benz GLE/M-класса (81,7%)

С такой раскладкой согласны далеко не все автолюбители. «Как можно купить пятилетнюю машину за 90 процентов цены», — пишут они.

Впрочем, как утверждают другие, с учетом инфляции такое вполне возможно. «5 лет назад «Солярис», «Поло», «Рио» и прочие машины стоили 450-550 т.р., и те, кто покупал данные авто, продают их даже дороже», — парируют форумчане.

Какую улицу Кирова можно назвать самой автомобильной и почему? Читайте в нашем материале.

Фото: content.onliner.by