Эксперты назвали самые популярные цвета авто у кировчан

Аналитики портала «Авито Авто» рассказали, какой цвет машин пользуется наибольшим спросом в Кировской области.

Согласно исследованию, в нашем регионе самыми популярными стали черные автомобили. Они составили 20 процентов всех проданных авто. Второе место заняли серебристые машины — 17 процентов продаж. И на третьем месте оказались серые авто — 14 процентов проданных машин имеют кузов такого цвета.

Любопытно, что по стране расклад несколько иной. Топ-3 самых популярных автомобилей в России выглядит следующим образом: на первом месте — белые машины, на втором — черные и на третьем — серебристые.

Ранее автоэксперты составили рейтинг самых аварийных автомобилей.