Эксперт объяснил, почему российские студенты выбирают «непрестижную» работу

Во время учебы российские студенты нередко подрабатывают. При этом большинство предпочитает работу не по специальности, рассматривая вакансии продавцов-кассиров, официантов, курьеров, водителей или грузчиков.

Почему студенты, имеющие возможность искать подработку в сфере будущей профессии, отказываются от этого в пользу «непрестижных» мест работы? Ситуацию прокомментировал карьерный консультант Ильгиз Валинуров порталу «ПолитРоссия».

По словам Валинурова, для студента любая работа является правильной вне зависимости от ее престижности. И менее «почетные» профессии, как, например, официант или курьер, позволяют работать не на полный день, оставляя время для учебы.

Если же студент устраивается в офис, то работодатель нередко ожидает, что он будет работать целый день даже в режиме стажировки. И времени на учебу в этом случае просто не останется.

— Если человек учится и подрабатывает, это логично для будущей карьеры, — отметил Валинуров.

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